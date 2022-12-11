كشفت شركة التوكيلات العالمية للسيارات، عن طرح فرص وظيفية (رجال/نساء) في عدة مجالات تشمل (خدمة عملاء، مبيعات، دعم فني)، بفروعها في عدة مدن.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- أخصائية دعم فني.
– شهادة البكالوريوس في تخصصات تقنية المعلومات و علوم الحاسب.
– خبرة لا تقل عن 5 اشهر.
– الجدية في العمل والالتزام.
2- ممثلين مبيعات.
– خريجي ثانوية عامة أو جامعيين.
– يفضل من لديه الخبرة في نفس المجال.
– الرواتب حسب الخبرة والمؤهلات.
3- موظفات كول سنتر.
– خريجي ثانوية عامة أو جامعيين.
– يفضل من لديه الخبرة مع إجادة اللغة الإنجليزية.
– الجدية في العمل والالتزام.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن، وللتقديم ترسل السيرة الذاتية من خلال: [email protected]
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