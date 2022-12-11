كشفت شركة التوكيلات العالمية للسيارات، عن طرح فرص وظيفية (رجال/نساء) في عدة مجالات تشمل (خدمة عملاء، مبيعات، دعم فني)، بفروعها في عدة مدن.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- أخصائية دعم فني.

– شهادة البكالوريوس في تخصصات تقنية المعلومات و علوم الحاسب.

– خبرة لا تقل عن 5 اشهر.

– الجدية في العمل والالتزام.

2- ممثلين مبيعات.

– خريجي ثانوية عامة أو جامعيين.

– يفضل من لديه الخبرة في نفس المجال.

– الرواتب حسب الخبرة والمؤهلات.

3- موظفات كول سنتر.

– خريجي ثانوية عامة أو جامعيين.

– يفضل من لديه الخبرة مع إجادة اللغة الإنجليزية.

– الجدية في العمل والالتزام.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن، وللتقديم ترسل السيرة الذاتية من خلال: [email protected]