تستمر شركة سوبارو اليابانية في تألقها داخل السوق العالمي، بعد الكشف عن 4 فئات جديدة من نسختها المميزة WRX لموديلات 2023،حيث أنها تأتي بالعديد من التجهيزات الفنية والتقنية.

وتستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 2400 سي سي، يمكنه ضخ 271 حصانا، بينما تأتي السيارة بالعديد من التجهيزات، حيث ترتكز على جنوط رياضية تتراوح بين 17 و 18 بوصة، للفئة عالية التجهيز GT باطارات 245/40 R18.

وتضم السيارة سوبارو WRX موديل 2023 على شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 11.6 بوصة، وتتمتع من الداخل بنظام صوتي ترفيهي مكون من 11 مكبر صوت طراز Harman Kardon.