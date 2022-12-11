أوضح الناقد الرياضي عبدالله الزهراني أن هناك فترة توقف كبيرة جدًا بجميع الأندية، لافتًا أن الأندية تحتاج إلى تدريبات، وخسارة الكأس من ضمن .
وقال “الزهراني” خلال مداخلة هاتفية على برنامج الحصاد الرياضي:” أن الجودة الكبيرة في اللاعب المحلي بنادي الهلال تفوق اللاعب الأجنبي .”
وأضاف:” شاهدنا أن الفريق استطاع أن يتفوق على أفضل نادي مرشح لكأس العالم “، لافتًا أن فترة التوقف أحدثت ربكة كبيرة في الفريق.
عبدالله الزهراني :
اللاعب المحلي في نادي #الهلال استطاع أن يهزم الأرجنتين ..
الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@aamz151 pic.twitter.com/EYABVOOASG
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 10, 2022
أقول أفلح عند الصبية و خلها تأكلك عيشن وإلا خبزة و معرق بلا محلي بلا هلالي.