أوضح الناقد الرياضي عبدالله الزهراني أن هناك فترة توقف كبيرة جدًا بجميع الأندية، لافتًا أن الأندية تحتاج إلى تدريبات، وخسارة الكأس من ضمن .

وقال “الزهراني” خلال مداخلة هاتفية على برنامج الحصاد الرياضي:” أن الجودة الكبيرة في اللاعب المحلي بنادي الهلال تفوق اللاعب الأجنبي .”

وأضاف:” شاهدنا أن الفريق استطاع أن يتفوق على أفضل نادي مرشح لكأس العالم “، لافتًا أن فترة التوقف أحدثت ربكة كبيرة في الفريق.