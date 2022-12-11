تمكن علماء روس، من الحصول على براءة اختراع طريقة جديدة لتشخيص سرطان الدم في روسيا، وتم إصدار شهادة براءة الاختراع لابتكار “طريقة للتعرف على بنية الدم ونواة نخاع العظام”.

ويعد مؤلفو براءة الاختراع هم الباحثون والطلاب في الجامعة القومية للبحوث النووية (ميفي)، بالإضافة إلى أطباء مركز “بلوخين” القومي لدراسات الأورام الطبية، ويكمن جوهر الاختراع في ابتكار طريقة جديدة لتشخيص أمراض الأورام الخطيرة مثل سرطان الدم الحاد بناء على تحليل الكمبيوتر للبيانات المستمدة من الدراسات المجهرية للدم ونخاع العظام.

ويعتبر هذا ليس أول تطوير حققه قسم الأنظمة الطبية الحاسوبية الـ46 التابع للجامعة القومية للبحوث النووية، بناء على تكامل الاختبار المجهري الضوئي مع معالجة الكمبيوتر للبيانات.