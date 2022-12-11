قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن الحالة الممطرة السابعة لموسم 1444هـ، تستمر خلال الـ “24” ساعة المقبلة من مساء اليوم الأحد 17 جمادى الأولى حتى صباح الإثنين 18 جمادى الأولى.

وأوضح عبر حسابه الرسمي في تويتر، أنه من المتوقع أمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من متوسطة لشبه غزيرة على منطقة مكة المكرّمة؛ تشمل: مكة وجدة والطائف ورابغ والليث والقنفذة ومرتفعات الباحة وعسير.

وتوقع الاستمرار في الانخفاض في الحرارة وموجة برد متوسطة القوة على منطقتَي الرياض والقصيم بشكلٍ واضحٍ معظم أيام الأسبوع من الأحد، وكذلك الشرقية والمدينة المنوّرة وشرق الغربية.

وأضاف:” البسوا ولبّسوا عيالكم، العرب تهتم بالشتاء في الملبس والمأكل والمأوى.