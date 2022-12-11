أكدت دراسة حديثة أجريت في اليابان أن تناول الموز الذي يحتوي على بقعًا سوداء أكثر فائدة من الموز الأصفر العادي، لذلك إليك أبرز فوائد الموز الأسود المذهلة :

1- يحمي من السرطان: أكدت دراسة أن البقع السوداء على الموز تحتوي على مواد مضادة للسرطان، تقوم بصد خلايا الورم السرطاني وتحد من نموها وتكاثرها.

2- يعالج حرقة المعدة لاحتوائه على مضادات الحموضة الطبيعية التي تساعد على علاج حرقة المعدة كما تسهل عملية الهضم.

3- تنظيم ضغط الدم: حيث أنه يوفر مستويات عالية من البوتاسيوم في الدم التي تساعد على تنظيم ضغط الدم في جسمك.

4- يخفف الإمساك ويعالج المشاكل في الجهاز الهضمي وفي الأمعاء، ويمنح الطاقة، ويعالج فقر الدم، كما أنه يخفف آلام الدورة الشهرية لدى النساء.