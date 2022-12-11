تمثل بعض المنتجات الغذائية المتوفرة في الأسواق خطراً على صحة مرضى القلب والشرايين؛ وذلك لاحتوائها على مستويات عالية من الكوليسترول والسكر التي تتسبب في مضاعفات صحية كبيرة لهؤلاء المرضى.

وينصح خبراء التغذية الإكلنيكية مرضى القلب بالحرص عند تناول هذه المنتجات والبدائل حرصاً على سلامتهم، بينما أبرز الأطعمة التي تشكل خطورة على مرضى القلب: “الخبز” حيث تحتوي قطعة خبز واحدة على ثلث المدخول اليومي الموصى به من الصوديوم من قبل جمعية القلب الأمريكية، ويمكن استبداله بخبز الشوفان وغيره من البذور.

ويوصي الخبراء باستبدال الحليب منزوع الدسم بمنتجات تحتوي على دهون غير مشبعة كحليب اللوز أو الصويا أو الكاجو، بينما يحذر الخبراء من المحليات الصناعية المستخدمة في المشروبات الغازية منزوعة السكر (الدايت) على المرضى.

وعلى جانب آخر، “بدائل الحلوى”: يتم عرضها في الأسواق تحت مسمى “ألواح غرانولا”، وهي حلوى تحتوي على المكسرات الممزوجة بالمحليات الصناعية والسكريات المضافة، بينما تحتوي منتجات السمن على زيوت مهدرجة ضارة بصحة القلب والشرايين لرفعها مستويات الكوليسترول في الدم.