أكد وزير المالية محمد الجدعان، اليوم الأحد، أن الإيرادات غير النفطية كانت تغطي 10%من الانفاق وغير النفطية 40%.

وقال محمد الجدعان، خلال ملتقى ميزانية 2023، أن اعتمادك على إيراد يأتي من مصدر متذبذب خطر جدًا.

وأشار إلى أنه وصلنا إلى مرحلة الصفرية والفائض وانتقلنا من مرحلة التوازن المالي إلى برنامج الاستدامة المالية، وأصبحنا نخطط على مدى 3 سنوات فأكثر.

فيديو | وزير المالية: الإيرادات غير النفطية كانت تغطي 10%من الانفاق والغير نفطية 40% #ملتقى_الميزانية2023#الإخبارية pic.twitter.com/yF3yXOTYO6 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 11, 2022