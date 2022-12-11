أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، اليوم الأحد، أن عمر السكان صغير نسبيًا و 60% من السكان تحت عمر 30 و41% تحت 25، لافتًا أنها فرصة لخلق عناصر انتاجية في المستقبل.

وقال “الإبراهيم “خلال ملتقى ميزانية 2023:” أن المالية العامة مستقلة نوعًا ما، ومع تذبذب أسعار النفط نحاول السيطرة على الانفاق ونجعله مستقرًا”، مُشيرًا إلى أن ذلك جانب من جوانب الاستقلال وتنويع مصادر النمو.

وأوضح أن رؤية المملكة 2030 مبنية على استراتيجيات ومستهدفات تم البدء فيها قبل 7 سنوات، مؤكدًا أن الميزانية اليوم تدعم هذه الرؤية.

فيديو | وزير الاقتصاد والتخطيط: المالية العامة مستقلة نوعا ما، ومع تذبذب أسعار النفط نحاول السيطرة على الانفاق ونجعله مستقرًا #ملتقى_الميزانية2023#الإخبارية pic.twitter.com/biOSBuwZUY — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 11, 2022

فيديو | وزير الاقتصاد والتخطيط: رؤية 2030 مبنية على استراتيجيات ومستهدفات بدأنا فيها قبل 7 سنوات#ملتقى_الميزانية2023#الإخبارية pic.twitter.com/GWpO2ko1P8 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 11, 2022