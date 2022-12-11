أكد الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أن تصريح المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، حول اتفاقيات مينسك، تاريخي ويغير الموقف مما كان يحدث في أوكرانيا منذ عام 2014.

وأفاد فوتشيتش، بأنهم جميعًا كانوا حاضرين في البيان المهم تاريخيا لـ (المستشارة الألمانية السابقة) أنغيلا ميركل.

وأضاف:” بالنسبة لي فإن هذه الفكرة غير معقولة تقريبا، لكن تم تأكيدها بما قاله (الرئيس الأوكراني السابق) بيترو بوروشينكو مفاده أنهم لم ينووا أبدًا تنفيذ اتفاقيات مينسك، وهذا ما يعرض الوضع القائم بمشهد جديد تمامًا”.

وواصل حديثه قائلاً: “لا يغير ذلك من هاجم من، لكنه يغير الموقف مما كان يحدث (في أوكرانيا) منذ عام 2014.