أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أننا انتقلنا من الفترة الحرجة والصعبة عام 2020 إلى مانحن عليه اليوم، وذلك بمجمل التحديات التي تعرضنا لها في الثلاث سنوات الماضية.

وقال وزير الطاقة خلال ملتقى الميزانية 2023 :” أن أوبك + تسعى للحد من التقلبات وتعزيز فرص الاستثمار والاستمرارية في تمكين القطاع .”

وأضاف:” العمل الجماعي يستوجب التوافق، وإعطاء كل دولة من دول أوبك بلس حقها وأن تكون جزء من منظومة القرار.”

وتابع :” نحن بحاجة للنقد الذاتي وجلد الذات لنكون قادرين على مواجهة أنفسنا بواقعنا كما هو ونعالجه بلا خوف ولا تردد.”

وقدم “بن سلمان ” الشكر للزملاء في وزارة المالية على مساعدتهم في موضوع معالجة الكهرباء والبنية الأساسية.

فيديو | وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: انتقلنا من الفترة الحرجة والصعبة عام 2020 إلى مانحن عليه اليوم #ملتقى_الميزانية2023#الإخبارية pic.twitter.com/t2FN0GnJBO — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 11, 2022

فيديو | وزير الطاقة: أوبك بلس تسعى للحد من التقلبات وتعزيز فرص الاستثمار والاستمرارية في تمكين القطاع #ملتقى_الميزانية2023#الإخبارية pic.twitter.com/ndH4bfY4Vh — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 11, 2022

فيديو | وزير الطاقة: العمل الجماعي يستوجب التوافق، وإعطاء كل دولة من دول أوبك بلس حقها وأن تكون جزء من منظومة القرار #ملتقى_الميزانية2023#الإخبارية pic.twitter.com/pijBl8BIo3 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 11, 2022