أكد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن الإسكان خدم مليون و400 ألف أسرة ونسب التملك تسير كما هو مخطط لها، مُشيرًا إلى أن العام القادم ستزداد إلى 1%.

ويأتي ذلك بدعم من سمو الملك سلمان بن عبدالعزير، خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، لوزارة الإسكان بأراضي في المناطق التي تشهد ارتفاع أسعار أكثر من القدرة الشرائية للمواطن .

وقال “الحقيل “خلال ملتقى الميزانية 2023 :” ‏رصدنا ميزانية لتنفيذ دراسات هيكلية لأغلب المناطق، تعتمد على تقليل المساكن الواقعة ‏في الأودية ونزع ملكياتها لرفع مخاطر السيول .

وأضاف:” حرصنا على المشهد الحضري وتجويد الخدمات الأساسية ورفع جودة الطرق، إلى جانب إزالة التشوهات البصرية.”

فيديو | وزير الشؤون البلدية والقروية: الإسكان خدم مليون و400 ألف أسرة ونسب التملك تسير كما هو مخطط لها والعام القادم ستزداد إلى 1% #ملتقى_الميزانية2023#الإخبارية pic.twitter.com/WO2Tmax6gX — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 11, 2022

فيديو | وزير الشؤون البلدية والقروية: لتعزيز جودة الحياة والتقليل من المخاطر.. رصدت ميزانية خاصة للسيول #ملتقى_الميزانية2023#الإخبارية pic.twitter.com/1RCWqJ5Hom — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 11, 2022