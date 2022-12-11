كشفت أخصائية أمراض الكبد، الدكتورة ماريا أرابوفا، أن الثمالة الشديدة (السكر)؛ يمكن أن تؤدي إلى توقف عملية التنفس.

وأوضحت أرابوفا في مقابلة صحفية أن الثمالة الشديدة تشكل خطورة على الصحة وحتى على الحياة؛ لذلك من دون مساعدة طبية يصعب التعامل معها.

وقالت:” إن أخطر ما يتعرض له الجسم هو تناول الكحول بكثرة خلال فترة زمنية قصيرة، أي تناول أكثر من خمس جرعات من الكحول في غضون ساعتين، جرعة واحدة هي 50 غم من الكحول القوي، كوب واحد من النبيذ أو كوب واحد من الجعة، في هذه الحالة يحدث التسمم ، لأن الكبد لا يتمكن من تنقية الدم خلال هذه الفترة القصيرة.”

وأفادت بأن الجهاز العصبي والدماغ والقلب، يعاني بعد مضي 5 دقائق على تناول الكحول، ويصل الإيثانول إلى الدم، وبعد 1-2 ساعة يصل تركيزه إلى أعلى مستوى، ويحدث التسمم الكحولي الحاد عند تناول الكحول الإيثيلي أو المشروبات الكحولية المختلفة المحتوية على نسبة تزيد عن 12٪ من الكحول الإيثيلي.

وأشارت إلى أنه اعتمادًا على نسبة الكحول وكميته ونوعيته، يمكن أن تكون العواقب مختلفة – من الشعور بالضيق الخفيف إلى فقدان الوعي والسكتة التنفسية في الحالات الشديدة.

وفي السياق، نصحت أرابوفا بتناول مواد ماصة لامتصاص السموم ليعود الجسم إلى حالته الطبيعية في حالة التسمم الكحولي الخفيف، وعند فقدان السوائل بسبب الإسهال والتقيؤ، يجب تناول محلول معالجة الجفاف والمزيد من الماء لتعويض هذا النقص.