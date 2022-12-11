أكد وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن إنتاج المياه في 2015 لا يتجاوز 5.5 مليون متر مكعب، لافتًا أننا اليوم نمتلك 9.4 مليون متر مكعب .

وقال الفضلي خلال ملتقى الميزانية 2032:” يوفر القطاع الخاص 65% من المياه المحلاة، وسيصل في 2030 إلى 18 مليون متر مكعب من المياه، مُشيرًا إلى أن 90% منها مياه تحلية.”