أكد وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن إنتاج المياه في 2015 لا يتجاوز 5.5 مليون متر مكعب، لافتًا أننا اليوم نمتلك 9.4 مليون متر مكعب .

وقال الفضلي خلال ملتقى الميزانية 2032:” يوفر القطاع الخاص 65% من المياه المحلاة، وسيصل في 2030 إلى 18 مليون متر مكعب من المياه، مُشيرًا إلى أن 90% منها مياه تحلية.”

فيديو | وزير البيئة والمياه والزراعة: كان إنتاج المياه في 2015 لا يتجاوز 5.5 مليون متر مكعب.. واليوم نمتلك 9.4 مليون متر مكعب #ملتقى_الميزانية2023#الإخبارية pic.twitter.com/Ct2qA4gth6 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 11, 2022