تسير الكبسولة أوريون غير المأهولة التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) في طريقها للعودة عبر الفضاء اليوم الأحد بعد إتمام رحلتها حول القمر، لتختتم المهمة الأولى لبرنامج أرتميس الاستكشافي بعد 50 عاماً.

ويُشار إلى أن الكبسولة أوريون، ستهبط وهي تحمل طاقما صورياً مكوناً من ثلاثة دمى موصلة بأجهزة استشعار، بالمظلة في المحيط الهادي بالقرب من جزيرة جوادالوبي.

والجدير بالذكر أن أوريون انطلقت في 16 نوفمبر، من مركز كينيدي للفضاء في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا، على قمة صاروخ “نظام الإطلاق الفضائي”، وهو صاروخ من الجيل الثاني شاهق الارتفاع تابع لناسا، وهو الآن أقوى صاروخ في العالم والأكبر الذي تصنعه ناسا منذ الصاروخ ساتورن 5 خلال حقبة مهمات أبولو.