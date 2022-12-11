كشف بنك الرياض (Riyad Bank)، عن توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس للعمل بفروع البنك – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.
وأوضح البنك أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- محلل ضمان الجودة.
(Quality Assurance Analyst)
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، إدارة الجودة، ضمان الجودة، الهندسة، سلاسل الإمداد أو أي تخصص ذي صلة.
– ما لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة ذات الصلة.
– مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.
2- رئيس وحدة التدريب والاختبار.
(Head of Service Continuity Training & Testing Unit)
– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو الهندسة أو تقنية المعلومات.
– ما لا يقل عن 8 سنوات من الخبرة ذات الصلة في عمليات BT داخل مؤسسة مصرفية.
3- قائد فريق حوكمة تقنية الأعمال.
(Business Technology Governance Team Leader)
– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو تقنية المعلومات.
– ما لا يقل عن 6 سنوات من الخبرة ذات الصلة في دعم الخدمات التقنية داخل مؤسسة مصرفية.
4- مبرمج Oracle/SQL DBA.
(Jr Oracle/SQL DBA)
– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو تقنية المعلومات.
– من 2 إلى 3 سنوات من الخبرة في إدارة سيرفر SQL و HA و DR.
· معرفة عميقة بحلول قواعد البيانات وقواعد البيانات
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وللاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف بنك الرياض عبر موقع (LinkedIn) .
التعليقات
اترك تعليقاً