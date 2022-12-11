كشف بنك الرياض (Riyad Bank)، عن توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس للعمل بفروع البنك – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وأوضح البنك أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- محلل ضمان الجودة.

‏(Quality Assurance Analyst)

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، إدارة الجودة، ضمان الجودة، الهندسة، سلاسل الإمداد أو أي تخصص ذي صلة.

– ما لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

– مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية.

2- رئيس وحدة التدريب والاختبار.

‏(Head of Service Continuity Training & Testing Unit)

– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو الهندسة أو تقنية المعلومات.

– ما لا يقل عن 8 سنوات من الخبرة ذات الصلة في عمليات BT داخل مؤسسة مصرفية.

3- قائد فريق حوكمة تقنية الأعمال.

‏(Business Technology Governance Team Leader)

– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو تقنية المعلومات.

– ما لا يقل عن 6 سنوات من الخبرة ذات الصلة في دعم الخدمات التقنية داخل مؤسسة مصرفية.

4- مبرمج Oracle/SQL DBA.

‏(Jr Oracle/SQL DBA)

– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو تقنية المعلومات.

– من 2 إلى 3 سنوات من الخبرة في إدارة سيرفر SQL و HA و DR.

· معرفة عميقة بحلول قواعد البيانات وقواعد البيانات

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وللاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف بنك الرياض عبر موقع (LinkedIn) .