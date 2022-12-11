كشفت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمدينة الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظائف في التخصصات الإدارية والتقنية بالرياض.

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي علاقات عامة، مدير إدارة التحوّل الرقمي، مدير أمن المعلومات، مدير التطبيقات والخدمات الإلكترونية.

وذكرت أن التخصصات المطلوبة: (هندسة البرمجيات، علوم الحاسب، هندسة الحاسب، تقنية المعلومات، الأمن السيبراني، نظم المعلومات، العلاقات العامة) أو ما يعادلها.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1444/05/17هـ الموافق 2022/12/11م، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي هنــــــــــــا (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة)