أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح بن ناصر الجاسر، أن المملكة الأولى عالميا في ربط الطرق.

وقال وزير النقل، على هامش ملتقى الميزانية 2023، أن تركيزنا في الطرق هو على رفع الجودة وتعزيز السلامة وتركيز الاستثمار على المشاريع ذات الأولوية الاستراتيجية.

وأشار الجاسر، إلى أن تركيز الاستثمار في المرحلة القادمة على قطاع النقل الجوي والعمل على تطوير المطارات.