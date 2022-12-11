أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح بن ناصر الجاسر، أن المملكة الأولى عالميا في ربط الطرق.
وقال وزير النقل، على هامش ملتقى الميزانية 2023، أن تركيزنا في الطرق هو على رفع الجودة وتعزيز السلامة وتركيز الاستثمار على المشاريع ذات الأولوية الاستراتيجية.
وأشار الجاسر، إلى أن تركيز الاستثمار في المرحلة القادمة على قطاع النقل الجوي والعمل على تطوير المطارات.
فيديو | وزير النقل لـ #الإخبارية: #المملكة الأولى عالميا في ربط الطرق، وتركيزنا القادم على النقل الجوي والعمل على تطوير المطارات
#ملتقى_الميزانية2023 pic.twitter.com/Rusy5bfRpI
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 11, 2022
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