أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن القطاع الخاص السعودي اليوم مطلوب عالميا، وباتت الصناديق السيادية والشركات العالمية تتواصل مع شركات وطنية بهدف الدخول معها في استثمارات مشتركة.

وقال خالد الفالح، خلال ملتقى ميزانية 2023، أن السياسة النقدية والوضوح والقدرة على التنبؤ بما سيحدث مستقبلاً هي من أبرز العوامل التي أسهمت في استقطاب الاستثمارات للمملكة.

وأشار إلى أن معظم القطاعات في المملكة متاحة للاستثمار الأجنبي، وما نركز عليه هو الاستثمارات ذات الأثر الاقتصادي العالي جداً، مضيفًا أنه سيتم خلال العام المقبل إصدار المبادئ الرئيسية لنظام الاستثمار التي تمت مناقشتها في مجلس الوزراء.