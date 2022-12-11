كشفت مجلة “فرويندين” الألمانية عن العديد من المكونات والمستحضرات والمواد الفعالة، التي تعتني بالبشرة وتعالج التجاعيد بشكل فعال، وتمنع ظهورها.

ونصحت المجلة باستخدام المواد الفعالة التي تعتني بالبشرة وتعالج التجاعيد ومنها:

١: الباكوتشيول

– يحفز تكوين الكولاجين في الجسم، وبالتالي يقاوم شيخوخة البشرة، كما أن لخصائصه المضادة للميكروبات والالتهابات وللأكسدة أثر إيجابي في الحفاظ على البشرة.

٢: سيراميد NP

يساهم في تجديد الخلايا، ويقلل من فقدان رطوبة الجلد ويحسن وظيفة الطبقة الواقية.

٣: التيترابيتيد-26

– يقاوم المشاكل الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية، وأحد مضادات الأكسدة القوية.

أحماض الهيالورونيك

تعتبر أحماض الهيالورونيك من العناصر المميزة بخصائصها المضادة لشيخوخة البشرة والحفاظ على رطوبة الجسم.