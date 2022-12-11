أكد لاعب وسط المغرب السابق، نور الدين أمرابط، وشقيق سفيان أمرابط، المتألق مع أسود الأطلس في كأس العالم حاليا، إن منتخب بلاده قادر على التتويج باللقب في قطر عقب دخوله التاريخ بالوصول للدور قبل النهائي.

وصرح أمرابط (35 عاما) لقنوات الكاس القطرية: “لم الخوف؟ لا نخاف ونحن جاهزون لمواجهة فرنسا ولنأمل في التتويج بالكأس، يمكننا ذلك وسنفوز إن شاء الله”.

وتابع أمرابط الذي خاض أكثر من 60 مباراة دولية مع المغرب وشارك في كأس العالم الماضية في روسيا حين خرج من دور المجموعات: “إنه يوم عظيم للمغرب، نحن في قبل النهائي ونحظى بدعم كل العرب في العالم.

وأضاف: “لا نخشى أحدا ونحن قريبون من الكأس وأعدكم بالفوز باللقب.. قد يحالفك الحظ في مباراة واحدة، لكن خمس مباريات؟ نحن نستحق هذا، من الصعب اختراق دفاعنا”.

وتمكن المغرب من الإطاحة بالبرتغال من دور الثمانية بفوزه 1-صفر بعد تفوقه على إسبانيا بركلات الترجيح في دور 16، وذلك عقب تصدر مجموعة ضمت كرواتيا وبلجيكا، وسيسعى فريق المدرب وليد الركراكي لمواصلة الرحلة الخيالية عند مواجهة فرنسا حاملة اللقب يوم الأربعاء من أجل مكان في المباراة النهائية.