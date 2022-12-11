أعلنت الهيئة العامة للنقل بدء تطبيق اللائحة الفنية لصهاريج نقل المنتجات البترولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على الصهاريج الجديدة.

وأضافت أن الصهاريج الجديدة تشمل المحلية والمستوردة، مؤكدة أنه سيتم إحلال الصهاريج الحالية في السوق وفق خطة مشتركة بينها والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

ولفتت إلى أن الصهاريج الألمونيوم تتميز بالسلامة، والجودة والفعالية، حيث أنها مرنة، وغير محفزة للاشتعال، وغيرقابلة للتصدع في الهيكل الخارجي، وغير قابلة للصدأ، كما أنها خفيفة في الوزن، وتتميز بخفض نسبة استهلاك قطع الغيار.