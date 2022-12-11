شهدت فرنسا استنفارا أمنيا بعد اندلاع أعمال شغب في حي الشانزليزيه في العاصمة الفرنسية باريس، وسط الاحتفالات بفوز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي، تزامنا مع تأهل فرنسا أيضا إلى الدور قبل النهائي لمونديال قطر.

وقالت صحيفة “لوبارزيان” الفرنسية، بأن قوات الشرطة هناك اضطرت لإلقاء القبض على 74 مشجعا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة الفرنسية جهزت 1220 من رجالها للتصدي لحالات الشغب المتوقعة، وأنها ستستعد بنفس الطريقة يوم مباراة المغرب وفرنسا المقبلة يوم الأربعاء.

ويتعين على الشرطة وقوات حفظ الأمن الأوروبية العمل بجد، حيث حذرت السكان بضرورة إبعاد سياراتهم عن الشوارع الرئيسية، تحسبا لاندلاع أعمال شغب وخروج بعض المشجعين عن دائرة الحماس والتشجيع السلمي.