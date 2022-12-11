غادر المنتخب البرتغالي لكرة القدم الدوحة عائدا إلى البرتغال بعدما ودع بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حاليا بقطر، بالخسارة أمام المغرب 1-0.

وظلت مجموعة مكونة من عشرة لاعبين بما فيهم النجم كريستيانو رونالدو، مع عائلاتهم في قطر، وفقا لما أكده الاتحاد البرتغالي.

وظل رافاييل غوريرو، لاعب فريق بوروسيا دورتموند، في قطر مثل رونالدو ولاعبين آخرين.

يذكر أن المنتخب البرتغالي ودع منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022 عقب الخسارة أمام المنتخب المغربي أمس السبت في دور الثمانية من البطولة.