تركز الصراع على جائزة هداف النسخة الحالية من كأس العالم بين 3 لاعبين بعد الوصول للدور نصف النهائي والذي تأهل إليه منتخبات الأرجنتين وكرواتيا والمغرب وفرنسا .

وما زال في الصراع على جائزة هداف النسخة الحالية من نهائيات كأس العالم الفرنسي كيليان مبابي “المتصدر” برصيد 5 أهداف، وخلفه كلُّ من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمهاجم الفرنسي أولفييه جيرو برصيد 4 أهداف.

يأتي بعدهم المغربي يوسف النصيري هدفين في النسخة الحالية وما زال حاضرا في المسابقة، ومع تبقي مباراتين لكل المنتخبات فالصراع على جائزة الهداف أصبح منحصرا بين ثلاثة لاعبين .