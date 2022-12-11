رأى الناقد الرياضي عدنان جستنيه أن المتسبب في خروج المنتخب الوطني من كأس العالم 2022، هو المدرب هيرفي رينارد.

وقال جستنيه: “مع احترامي لكل الآراء التي توجه نقدها لإدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ولرئيسه ياسر المسحل بسبب خروج المنتخب السعودي من مونديال قطرمن الدور الأول”.

وأضاف: “إذ أن المتسبب الحقيقي هو المدرب العنيد والذي وثقت فيه إدارة الاتحاد عقب نتائج الاخضر في التصفيات التي لم يسبق ـن تحققت في تصفيات سابقة”.

يذكر أن الأخضر ودع كأس العالم 2022، بعد الخسارة من منتخب المكسيك 2-1.