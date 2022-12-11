ستُلعب منافسات الدور نصف النهائي والنهائي لمونديال قطر، بكرة جديدة، وتدعى “الحلم”، بدلا من كرة “الرحلة” التي لعبت بها مباريات النسخة الحالية من المونديال حتى دور الثمانية.

وأعلنت شركة أديداس المصممة لكرة كأس العالم 2022، عن كرة “الحلم”، من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مشيرة إلى أن أول ظهور للكرة الجديدة سيكون في مباراتي نصف النهائي بين الأرجنتين وكرواتيا وفرنسا والمغرب.

وستكون كرة “الحلم” لمباراتي نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2022، تحتوى على خاصية تكنولوجيا “الكرة المتصلة” التي أثبتت نجاحها بشكل مبهر في تحديد حالات التسلل بشكل أكثر سرعة ودقة من خلال نظام شبه أوتوماتيكي.

ويتضمن تصميم كرة “الحلم” أرضية ذهبية اللون بها أشكال مثلثية صغيرة، في صورة مستوحاة من الصحاري المتلألئة التي تحيط بمدينة الدوحة، كما تشمل الكرة لون الكأس الأصلية لبطولة كأس العالم، إلى جانب نمط العلم القطري.