حذرت استشارية الجلدية والليزر والتجميل سماره ميمش، من أن الخلطات المنزلية قد تضر بالبشرة، كونها ليست مدروسة وتفاعلها غير معروف.

وأوضحت ميمش خلال برنامج “سيدتي”، أن التقشير يستخدم لعلاج تصبغات البشرة وبعض التجاعيد البسيطة لأعراض الشيخوخة وأماكن حب الشباب.

وأشارت إلى أن التقشير الكيميائي يجب أن يكون تحت إشراف طبي، لتفادي أعراضه الجانبية الخطيرة، والتي منها الحروق والتسلخات بالجلد والندبات والتصبغات.

وأضافت: “التقشير العميق لا تتحمله كل بشرة مثل الأخرى، يتوقف على لون البشرة وقدرتها على التحمل “.

د. سماره ميمش – استشارية الجلدية والليزر والتجميل: الخلطات المنزلية قد تضر بالبشرة، كونها ليست مدروسة وتفاعلها غير معروف @dr_smimesh#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/NUb5Zo9pYM — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 11, 2022

د. سماره ميمش – استشارية الجلدية والليزر والتجميل: التقشير العميق لا تتحمله كل بشرة مثل الأخرى، يتوقف على لون البشرة وقدرتها على التحمل @dr_smimesh#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/pTJfGoUoit — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 11, 2022