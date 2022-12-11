أوضح استشاري طب الأسرة د. أكرم الحازمي أن أساس الحزام الناري عنقز أصيب به الشخص في مرحلة الطفولة.

وقال “الحازمي” خلال ظهوره في برنامج اليوم على قناة الإخبارية أن الحزام الناري يحدث نتيجة ضعف في المناعة وهو عبارة عن فيروس خامل ينشط ويسبب هذا المرض.

وتابع الاستشاري أن “الحزام الناري يظهر على منطقة معينة في الجسد على شكل طفح جلدي يمسك مسار العصب، وهذا العصب يتأثر ويسبب اعتلالًا، وألمًا شديدًا، وهو أساسه العنقز أو جدري الماء، مبينا أنه ليس أي شخص أصيب بالعنقز يصاب بالحزام الناري.

وحدد الحازمي “أكثر فئات عرضة للإصابة بالحزام الناري وهم الأكثر من عمر الخمسين، فكلما كبر الشخص تضعف المناعة، والأشخاص المصابون بأمراض مزمنة، كالسكري، كما أن 20% من مصابي أمراض القلب يصابون بالحزام الناري.