أوضحت المعالجة النفسية والاستشارية الأسرية عائشة حجازي، كيفية التعامل بين الزوجين وقت اضطراب الدورة الشهرية.

وأكدت حجازي أن أهم شيء المصداقية بين الزوجين والحديث بصراحة في تلك الفترة، موضحة أنه على المرأة شرح نفسها حتى يتفهم زوجها ما تمر به ويقدر يحتويها.

وأضافت: “ننصح بعدم الاحتكاك المباشر والمناقشة في قرارات هامة في تلك الفترة، حتى لا ينفجر الطرف الآخر وتحدث ردود فعل غير متوقعة”.

وتابعت: “المرأة هي التي تعرف ميزان زوجها حتى يساعدها على المرور بتلك الفترة، وعليها أن تبعد عن المجادلة”.

وأشارت إلى أن وعي الرجال باضطرابات النساء النفسية وقت الدورة الشهرية مهم جدا، والمشكلة في المرأة أنها لا تحاول مساعدته على الفهم.

نصائح د. عائشة حجازي – معالجة نفسية واستشارية أسرية عن كيفية التعامل بين الزوجين وقت اضطراب الدورة الشهرية@DHigaze#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/DkgnyN5LpY — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 11, 2022

د. عائشة حجازي – معالجة نفسية واستشارية أسرية: وعي الرجال باضطرابات النساء النفسية وقت الدورة الشهرية مهم.. ومشكلة المرأة أنها لا تحاول مساعدته على الفهم @DHigaze#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/6X9zfprxRw — برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 11, 2022