أصدر كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، اليوم الأحد، بيانا بعد خروج منتخب بلاده من ربع نهائي كأس العالم قطر 2022 أمام المغرب.

وقال رونالدو في بيانه :”كان الفوز بكأس العالم للبرتغال أكبر حلم في مسيرتي وأكثرها طموحا. لحسن الحظ، فزت بالعديد من الألقاب الدولية، بما في ذلك مع البرتغال، لكن وضع اسم بلدنا على أعلى مستوى في العالم كان حلمي الأكبر”.

وتابع :”لقد قاتلت من أجل ذلك. لقد ناضلت بشدة من أجل هذا الحلم. في البطولات الخمس التي لعبتها في كأس العالم على مدار 16 عاما ، دائما جنبا إلى جنب مع لاعبين رائعين وبدعم من ملايين البرتغاليين، قدمت كل ما لدي. فعلت كل شيء على أرض الملعب. لم أدر وجهي للقتال ولم أتخل أبدا عن هذا الحلم”.

وأَضاف :”لسوء الحظ، انتهى الحلم بالأمس، أريدكم فقط أن تعرفوا أنه قد قيل الكثير وكُتب الكثير، وقد تم التكهن بالكثير، لكن إخلاصي للبرتغال لم يتغير للحظة. لقد كنت دائما من ناضل من أجل هدف الجميع ولم أدر ظهري أبدا لزملائي وبلدي، ليس هناك الكثير لأقوله الآن”.

وأردف رونالدو: “شكرا للبرتغاليين، شكرا قطر، كان الحلم جميلا وسيستمر، الآن نأمل أن يكون الوضع جيدا ويسمح للجميع بالتوصل إلى استنتاجاتهم الخاصة”.