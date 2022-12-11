كشف وزير النقل صالح الجاسر عن الاتجاهات التي ستصرف فيها الحصة المخصصة للنقل من ميزانية عام 2023.

وقال “الجاسر” في لقاء خاص مع قناة الإخبارية أن حصة النقل ستوجه إلى المشاريع الأولوية لافتاً إلى أن الاستثمارات القائمة والمخططة في قطاع النقل معظمها لا يأتي من الميزانية العامة ولكن من القطاع الخاص بما فيه الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.

جدير بالذكر أن ميزانية الدولة المقدرة بإجمالي 1114 مليار ريال خصصت لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل 34 مليار ريال.