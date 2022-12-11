كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في تقرير له، عن أسماء ثلاثة لاعبين سيغيبون عن إحدى مباراتي الدور نصف النهائي، بسبب الإيقاف نتيجة حصولهم على إنذارين أو بطاقة حمراء في الأدوار السابقة وهم كالتالي:

من الأرجنتين: غونزالو مونتيل وماركوس أكونيا لحصولهما على إنذارين في المباريات السابقة.

من المغرب: وليد شديرة، الذي تعرض للطرد في المباراة الأخيرة لـ”أسود الأطلس” ضد البرتغال في ربع النهائي.

وتلعب الأرجنتين ضد كرواتيا بعد غد الثلاثاء في المباراة الأولى من الدور نصف النهائي، فيما يصطدم المغرب بفرنسا في المباراة الثانية، الأربعاء المقبل.