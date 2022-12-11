كشف وزير المالية محمد الجدعان عن الوصول لـ “صفر عجز” في ميزانية الدولة.

وقال وزير المالية: “حققنا الفائض في الميزانية الآن”، ورد الجدعان على من يقول إن تحقيق الفائض أتى بعد ارتفاع أسعار البترول، قائلاً “الحمد لله على البترول.. ليس عيبا أن تكون لك موارد تستغلها بكفاءة لتحقيق مستهدفاتك الإستراتيجية، وهناك دول عالمية تمتلك الموارد ولكنها لم تستطع استغلالها بالكفاءة التي تستغل السعودية فيها مواردها وتحقق منها منجزات”.

وأوضح خلال مشاركته في الجلسة الأولى من جلسات ملتقى ميزانية 2023، أن السنوات الخمس الماضية شهدت إصلاحات هيكلية،الإيرادات غير النفطية كانت تغطي فقط 10% من الإنفاق وفي نهاية 2021 غطت 40% من الانفاق، مبيناً أن الاعتماد على الإيراد ذي مصدر متذبذب خطر وهو ما أدى إلى العجوزات السابقة.