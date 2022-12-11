علق نائب رئيس شرطة دبي الفريق، ضاحي خلفان، على ردة فعل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عقب خسارة منتخب بلاده أمام المغرب، أمس السبت، في بطولة كأس العالم بقطر 2022.

وقال خلفان عبر صفحته على موقع “تويتر”: “بكى رونالدو بكاء حسرة. فقد خرج منتخب بلاد هذا اللاعب العملاق بخفي حنين بعد مباراته مع المغرب. وهذه آخر مباراة لرونالدو في كأس العالم. كان حلما فهوى كان يحلم أن يقود منتخب بلاده إلى المربع الذهبي في آخر منافسات كأس العالم له. لكن مدرب المنتخب خذله فركنه في الاحتياط في بداية المباراة”.

وتابع قائلا: “رونالدو.. قد يكون الجندي بارعا.. ولكن قد يكون قائده فاشلا.. فيفشل.. لا تحزن.. سجلك الرياضي الشخصي ذهبي.. حتى لولم تصل بمنتخب بلادك إلى المربع الذهبي”.

وأضاف: “الجميل لاعب مغربي يهون على رونالدو حزنه ويواسيه.. روح رياضية عالية.. هناك فرصة بأن يفوز المنتخب المغربي على المنتخب الفرنسي فالمغرب أكثر من يعرف اللاعبين الفرنسيين ومستواهم”.