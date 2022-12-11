أعرب لاعب منتخب ألمانيا السابق، مسعود أوزيل، عن فخره بتأهل منتخب المغرب إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقال أوزيل: “فخور يا له من فريق، يا له من إنجاز للقارة الإفريقية والعالم الإسلامي، من الرائع أن نرى مثل هذه القصص الخيالية لا تزال ممكنة في كرة القدم الحديثة”،مضيفا: “هذا الإنجاز سيمنح الكثير من الناس الكثير من القوة والأمل”.

وفاز منتخب المغرب على نظيره البرتغالي فوزا تاريخيا أمس السبت، بهدف نظيف في مواجهات دور ربع نهائي المونديال، ليتأهل لنصف النهائي على أن يواجه نظيره الفرنسي يوم 14 ديسمبر.