أعلنت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا اليوم الأحد، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستعد لحضور المباراة المرتقبة بين المنتخبين الفرنسي والمغربي يوم الأربعاء المقبل على ملعب استاد البيت في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

وقالت الوزيرة الفرنسية إنها ستتوجه اليوم الأحد إلى بلادها لحضور اجتماع مهم للجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 غدا الاثنين،وستعود إلى قطر برفقة الرئيس الفرنسي يوم الأربعاء.

وكان قصر الإليزيه قد أعلن في وقت سابق، أن الرئيس الفرنسي سينتظر حتى الدور قبل النهائي لحضور كأس العالم في حال تأهل منتخب بلاده .