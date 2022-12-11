حذر استشاري زراعة الأسنان الدكتور حمدان الغامدي، من أن نحو 50% من الممارسات العلاجية بغرض الحصول على ابتسامة هوليوود لا تنطبق على المعايير الطبية الصحيحة.

وقال الغامدي خلال برنامج “الراصد”: “تلك الممارسات قد تؤثر على السكري والضغط بشكل مباشر وواضح”.

وأضاف: “بعض الممارسات تسبب أثارًا سلبية كثيرة على صحة المريض، وتؤثر بشكل واضح ومباشر على السكر والضغط، حيث توجد بكتريا في الفم لها علاقة بضبط ضغط الدم، وأي إجراء خاطيء يؤدي إلى أن البكتريا الضارة تضر بالنفاعة ما يسبب خللاً كبيرا”.