ألقت الشرطة الأميركية في ولاية فلوريدا، القبض على طالبة لا يتجاوز عمرها الـ12 عاما، وذلك بعد أن أحضرت “مسدسا محشوا” إلى مدرستها.

وذكرت محطة “فوكس 35” التلفزيونية، أن الطفلة أحضرت معها “مسدسا” به طلقات، إلى مدرسة “غرينوود ليكس” الإعدادية في مقاطعة سيمينول بولاية فلوريدا.

ووصل عناصر من الشرطة إلى المدرسة بعد تلقي بلاغ عن وجود مسدس مع إحدى الطالبات، وشاهدوا مدير المدرسة وهو يفتش حقيبة الظهر الخاصة بالطالبة، ليستخرج بالفعل مسدسا من طراز “غلوك 48”.

وتم اعتقال الطفلة بتهمة حيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني في عمر أقل من 18 عاما.