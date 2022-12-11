قال محافظ هيئة الحكومة الرقمية، أحمد الصويان، إنهم يستهدفون خلال 2025 تقليل 50% من المنصات الخدمية لتقديم خدمات أفضل للمستفيدين.

وأبدى تطلعه بأن تكون هناك منصات قطاعية موحدة بحلول 2025، بحيث تكون خدمات القطاعات الحكومية من خلال أبشر.

وأضاف أن الهيئة تتطلع بأن تكون خدمات القطاعات العدلية من خلال ناجز ، وخدمات القطاع الصحي من خلال “صحتي”.