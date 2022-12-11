قال محافظ هيئة الحكومة الرقمية، أحمد الصويان، إنهم يستهدفون خلال 2025 تقليل 50% من المنصات الخدمية لتقديم خدمات أفضل للمستفيدين.
وأبدى تطلعه بأن تكون هناك منصات قطاعية موحدة بحلول 2025، بحيث تكون خدمات القطاعات الحكومية من خلال أبشر.
وأضاف أن الهيئة تتطلع بأن تكون خدمات القطاعات العدلية من خلال ناجز ، وخدمات القطاع الصحي من خلال “صحتي”.
فيديو | محافظ هيئة الحكومة الرقمية أحمد الصويان: نستهدف خلال 2025 تقليل 50% من المنصات لتوحيد تجربة المستفيد #الإخبارية#ملتقى_الميزانية2023 pic.twitter.com/t2IPzfbSuH
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 11, 2022
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