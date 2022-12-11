بالفيديو.. أردني يعثر على والدته المصرية بعد 43 سنة

عثر شاب أردني على والدته المصرية، بعد رحلة غياب استمرت 43 عامًا.

وعرضت فضائية مصرية، تفاصيل القصة الغريبة، حيث تزوجت الأم المصرية قبل ما يزيد على 43 عامًا من شخص أردني وذهبت معه إلى بلاده وأنجبت منه طفلًا، ولكن بسبب خلافات مع الزوج أخذ منها طفلها عقب ولادته وأخبرها بأنه توفي.

ولم تتمكن السيدة المصرية من التحقق من المعلومة، وغادرت الأردن عقب الانفصال عن الزوج الذي أخفى عنها أن ابنها الوحيد على قيد الحياة.

وعلم الشاب، من أقاربه في الأردن بعد وفاة والده بأن والدته المصرية على قيد الحياة، وتعيش في بلادها، لكنه لم يعلم عنها شيئا، ليبدأ رحلة البحث عنها قبل 20 عامًا.

وتم تداول منشور الشاب على “فيسبوك” بشكل سريع في مصر، وجاء فيه “أن شابًا من الأردن يحاول الوصول إلى والدته المصرية التي لم يرها منذ 43 عامًا، بسبب خلافات زوجية حينها، ووفاة الوالد”.

وبالفعل توصل الابن لوالدته بعد المنشور بعد غياب 43 عامًا، وهو عمر الشاب الأردني وسام، الذي أخفاه والده عنها عقب ولادته بأيام.

وعلقت الأم بعد احتضانها لابنها بالقول: “أنا انكتب لي عمر جديد يوم الي رأيتك يا حبيبي يا ابني، يا حبيب قلبي، أنا كنت أبكي دائمًا، فرحة الدنيا لا توصف”.