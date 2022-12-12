كشف استشاري التغذية السريرية، الدكتور عبد العزيز العثمان، أن مادة “ملح النكهة أو معزز النكهة” تؤثر على هرمون النمو، ولها علاقة بزيادة فرص الإصابة بالتوحد، وقصر القامة.

وقال العثمان، خلال ظهوره في برنامج “يا هلا”، على قناة روتانا خليجية، إن قِصر القامة يحدث نتيجة لتأثيرات مختلفة منها السهر، لأن هرمون النمو يُفرز ما بين الساعة الـ 10 للرابعة فجرًا.

وأوضح أن “هذه المادة فيها جزئين ملح، وغلوتامات، وهو حمض أميني طبيعي، لكن ثبت أن زيادته تؤثر على الغدد الدرقية، وهرمون النمو وفرط الحركة والتوحد”.

وتابع : “زيادة هذه المادة قد لا يؤدي إلى الإصابة بمرض التوحد، ولكنها تُزيد أعراضه”.