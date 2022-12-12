تفاعل نجوم كرة القدم مع بيان كريستيانو رونالدو، الذي أصدره في وقت سابق من اليوم الأحد عقب خروج منتخب البرتغال من كأس العالم في قطر 2022 بالخسارة أمام المغرب بهدف دون رد.

وعلق الأسطورة البرازيلية بيليه على بيان رونالدو رغم معاناته من المرض قائلًا: “شكرًا لأنك جعلتنا نبتسم يا صديقي”.

ومن جانبه علق النجم الفرنسي كيليان مبابي على بيان رونالدو دون أي كلمة، واكتفى بثلاثة رموز “تاج ورمز يشير إلى أن رونالدو الأعظم على الإطلاق، والدعاء لقائد البرتغال”.

كما علق أليخاندرو غارناتشو لاعب مانشستر يونايتد على بيان رونالدو بوضع رمز قلب أحمر.