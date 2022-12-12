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الاثنين12 ديسمبر

شاهد.. أول ظهور لأنغام بعد تعرضها لوعكة صحية

منذ 8 دقيقة
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شاهد.. أول ظهور لأنغام بعد تعرضها لوعكة صحية
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القاهرة

ظهرت المطربة أنغام لأول مرة منذ تعرضها لوعكة صحية شديدة، ترتب عليها دخولها المستشفى لإجراء عملية جراحية عاجلة.

وبينت الصور التي نشرتها إحدى صديقات أنغام، تمتعها بصحة جيدة وتعافيها، وذلك بعد إصابتها بوعكة صحية خطيرة، ترتب على إثرها نقلها للمستشفى لإجراء عملية جراحية كبيرة، أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى.

وكانت أنغام زجهت رسالة شكر لمحبيها ومتابعيها قائلة: الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، لقد منّ الله عليا بالشفاء بفضل دعائكم وحبكم الذي غمرني من كل جانب، لازم أعبر عن شعوري بالامتنان الشديد لمروري بهذه المحنة التي تحولت إلى منحة إلهية، و رأيت من خلالها كل هذا الحب الذي لم أكن أستطيع تجاوز هذه الوعكة بدونه وبدون دعاء جمهوري الحبيب الغالي.. أنا عاجزة عن الشكر والتعبير عن حبي لكم.. أنتم بالنسبة لي الروح لجسدي

وأضافت: بشكر ربنا وكل الناس وبشكر اللي دعوا لي، ووالدتي تعبت جدا نفسيا وجسديا بسبب تعبي الفترة الماضية، والحمد لله أنا كويسة.. ومكنتش متوقعة حب الناس دي كلها.. وربنا ما يكتب اللي حصلي مع حد.

 

 

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