كشف المختص في الموارد البشرية ما ينبغي على الموظف فعله في حال تعرض للظلم في التقييم.

وقال المختص خلال ظهوره في برنامج ياهلا على قناة روتانا خليجية أنه على الموظف توثيق أعماله بالإيميل وليس بالواتساب لأن الواتساب ليس وسيلة تواصل احترافية.

وتابع أن الواتساب في المحكمة لا يعتبر دليل بل يكون بينة، مضيفاً أن الموظف عليه أن لا ينفعل إذا كان تقييمه سيئ بل عليه النقاش بهدوء.