أكد متحدث الأرصاد حسين القحطاني، أن أمطار جدة الأخيرة هي الأعلى في تاريخ الرصد من حيث العامل الزمني.

وقال القحطاني خلال برنامج “ياهلا” :”رغم أن عام 1970م سُجلت نسبة أمطار أكبر “253 ملي متر” لكنها كانت خلال أربعة أيام”، مشيرا إلى أن ذروة الحالة المطرية المتوقعة على جدة ومكة سبتدأ من منتصف الليلة.

وعن التوقعات التي تخص المدينة وحائل والشرقية،أكد أن منطقة مكة هي التي تشهد أمطار غزيرة.

وكان المركز الوطني للأرصاد نبه في تقريره اليوم، من أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على محافظات: بحرة وأضم والليث والعرضيات، تشمل في ذلك مركزي الشعيبة وبني يزيد والأجزاء الساحلية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتؤدي إلى ارتفاع في الأمواج، وتساقط البرد، وجريان السيول، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

متحدث الأرصاد: الحالة الجوية المشار لها حالياً على الرياض والقصيم مشمولة بأمطار متوسطة حتى الآن؛ لكن قد ترقى بعد ذلك @spokespncm@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/JUCF5nT8g4 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 11, 2022

متحدث الأرصاد: أمطار جدة الأخيرة هي الأعلى في تاريخ الرصد(من حيث العامل الزمني)؛ ورغم أن عام 1970م سُجلت نسبة أمطار أكبر "253 ملي متر" لكنها كانت خلال أربعة أيام @spokespncm@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/cNRvnQgHIP — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) December 11, 2022