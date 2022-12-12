فاجأت الفنانة سوزان نجم الدين أولادها بزيارتها لهم في أمريكا، وذلك بعد غياب عنهم لمدة 6 سنوات بسبب قوانين ترامب

وشاركت الفنانة سوزان نجم الدين متابعيها فيديو يجمعها بأبنائها على حاسبها بتطبيق انستجرام وعلقت عليه :” ميلادي هي السنة كان الو طعم مختلف ماكان فيو حزن وقهر وإحساس بالوحدة والغربة متل كل سنة.. راحت الغصة”.

وتابعت :” كنت مفتقدة هالإحساس كتير ومشتاءة عيشوا من سنين وكأنو صار حلم.. يالله شوحلو ة هالنعمة..الله لايحرم حدا من حلاوتا..”.

وأضافت وهيك صار فيني إرجع لبلدي ولشغلي وقلبي شبعان حب وروحي مليانة سلام وطاقة ايجابية بوسع الكون – شكراً أولادي وعائلتي وأخي الحبيب المثنى على كم الحب والاهتمام الذي منحوني إياه”.