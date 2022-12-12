أكد استشاري التغذية السريرية، الدكتور عبدالعزيز العثمان، إن الحمية ليس لها أي قيمة، وليس لها أي أدلة علمية، ولا تنقص الوزن على المدى الطويل.

وقال الاستشاري أن التشديد على الناس (بإلزامهم بالحمية) دون دليل يجب أن يتوقف.

وأضاف أن الحمية تطبق في المستشفيات أما ادعاء «تنفيذ ريجيم» يخفض الوزن فهو غير صحيح، مشيرًا إلى أهمية التوازن والاستمتاع بنمط حياة صحي.

وأشار الاستشاري إلى أن حمية “الكيتو” المنتشرة غير صحية وغير معتمدة علميًا، والمفترض أنها تطبق على مرضى محددين فقط وفق برنامج دقيق يتدربون عليه.