أوضحت الفنان حنان شوقي، سبب ابتعادها عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، مبينة إنها مرت بفترة إصلاح على المستوى النفسي والأخلاقي.

وقالت حنان شوقي في تصريحات تلفزيونية: أنا رميت الدينا ودوست عليها وبما فيها، وقررت أشتري نفسي وقلبي وروحي، واتاخدت للحقيقة واللي أنا مخلوقة علشانه، ولقيت نفسي غريبة في الدنيا وحاسة إن روحي مش معايا، ودعيت ربنا كتير جدًا، قُلت يا رب لو أنا غلطانة عرفني وارشدني، ولو أنا صح ارشدني للحاجة اللي زيي.

وأضافت حنان شوقي أنها بعدما رأت الرسول تغيرت حياتها بالكامل، قائلة: في رمضان ختمت القرآن وأنا قاعدة على السرير أنا شُفت ليلة القدر، أنا شُفت سيدنا النبي يقظة مش منام، ودي غيرتني 360 درجة، أتهديت واتبنيت زي ما ربنا عاوز في كل شيء، نفسيًا وأخلاقيًا.