شاركت الفنانة دنيا سمير غانم صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام .

وظهرت دنيا سمير غانم مرتدية فستانا قطيفة باللون فوشيا ، وشعرها منسدلا على الاكتاف .

ونشرت دنيا عدد من الصور من حفل الافتتاح للحملة عبر «إنستجرام»، قائلة: «النهاردة اتبسطت جدًا بحضوري لحفل إطلاق حملة (اختلافنا مش بيفرقنا) وأغنيتي الجديدة (لينا حق) اللي بتأكد على أهمية حق الأطفال في الحماية وفي فرصة عادلة مهما كانت ظروفهم أو قدراتهم. هستنى فيديوهات مشاركتكم في التحدي اللي هعلنه قريب جدًا».